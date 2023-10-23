Стоматолог вырвал пациентам более 3900 здоровых зубов: как его наказал суд

Только одной 18-летней девушке дантист-мошенник заменил 25 зубов.

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Во Франции суд утвердил обвинительный приговор 43-летнему врачу-дантисту Лионелю Геджу, который вырвал у беззащитных людей в общей сложности более 3900 здоровых зубов, чтобы затем продать им безумно дорогие протезы, передает Bild.

С 2005 года владелец клиники в Марселе обманул не менее 374 пациентов, вырвав им здоровые зубы и поставив дорогостоящие импланты. В большинстве случаев стоимость операций покрывали страховые фирмы. Одной девушке в 18 лет заменили сразу 25 зубов.

Как сообщает местная пресса, он формально относился к своим пациентам, принимая до 70 человек в день, причем многие из них – без предварительной записи. Через пять лет он стал самым высокооплачиваемым стоматологом во Франции с ежемесячным доходом до 80 000 евро.

Заработанные деньги Гедж использовал для улучшения своей жизни. Он проживал на вилле, владел дорогими автомобилями, яхтой, произведениями искусства. На его счету в банке лежало более 2,2 млн евро.

В сентябре 2022 года его приговорили к восьми годам тюрьмы. На днях суд подтвердил вердикт, постановил конфисковать виллу, хотя врач заранее переписал ее на жену, а также дал пять лет тюрьмы его 71-летнему отцу, который покрывал преступления.

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