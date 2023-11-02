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Суддя Верховного Суду звільнилась у відставку

У 2023 році з Верховного Суду звільнилися вже 24 судді.

ВККС примусово переведе в інші суди суддів, які досі не написали заяву на відрядження: список

В списку є навіть судді, які підозрюються у державній зраді.

Рада прокурорів України ініціювала перегляд рівня заробітної плати прокурорів

Рада прокурорів пропонує встановити прожитковий мінімум для визначення посадового окладу прокурора окружної прокуратури на рівні прожиткового мінімуму для визначення посадового окладу судді.

Уряд пропонує розширити перелік підстав для відмови у наданні статусу закордонного українця

Кабмін пропонує внести зміни до умов та порядку надання статусу закордонного українця та надати Національній комісії з питань закордонних українців право звертатися до Служби безпеки України.

У Нацбанку роз’яснили, чи планують стежити за переказами коштів через платіжні термінали на суми більше 30 тисяч грн

Сенсації не відбулося: як зазначили у Нацбанку, ще з 2020 року банки і небанківські установи повинні здійснювати належну перевірку клієнтів, у тому числі, які вносять готівку через термінали для переказу коштів, і громадянам, які здійснюють звичайні платіжні операції, що відповідають їхнім фінансовим можливостям та доходам, не варто хвилюватися.

  1. У світі

США та Китай готуються до переговорів щодо контролю над ядерною зброєю

10:05, 2 листопада 2023
Переговори між США та Китаєм заплановані на понеділок, 6 листопада.
США та Китай готуються до переговорів щодо контролю над ядерною зброєю
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Адміністрація президента США Джо Байдена готується до дипломатичних переговорів з Китаєм щодо контролю над ядерними озброєннями, прагнучи запобігти можливій дестабілізації в тристоронній гонці зброї між Пекіном і москвою. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Запланована на понеділок зустріч стане першою дискусією такого роду між США та Китаєм з часів президенства Барака Обами. Головним питанням обговорення на зустрічі є розгляд способів зменшення ризику помилкових обчислень та інцидентів в галузі ядерного зброї.

Джерела підкреслюють, що серія двосторонніх дипломатичних контактів в останні місяці, переважно на ініціативу Сполучених Штатів, спрямована на відновлення та покращення відносин між Китаєм і США, які останнім часом значно погіршилися.

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