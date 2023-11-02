США та Китай готуються до переговорів щодо контролю над ядерною зброєю

Переговори між США та Китаєм заплановані на понеділок, 6 листопада.

Адміністрація президента США Джо Байдена готується до дипломатичних переговорів з Китаєм щодо контролю над ядерними озброєннями, прагнучи запобігти можливій дестабілізації в тристоронній гонці зброї між Пекіном і москвою. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Запланована на понеділок зустріч стане першою дискусією такого роду між США та Китаєм з часів президенства Барака Обами. Головним питанням обговорення на зустрічі є розгляд способів зменшення ризику помилкових обчислень та інцидентів в галузі ядерного зброї.

Джерела підкреслюють, що серія двосторонніх дипломатичних контактів в останні місяці, переважно на ініціативу Сполучених Штатів, спрямована на відновлення та покращення відносин між Китаєм і США, які останнім часом значно погіршилися.

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