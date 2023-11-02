2 листопада: яке сьогодні свято та головні події

2 листопада в Україні і світі святкують Міжнародний день проєктного менеджера.

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У четвер, 2 листопада, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

2 листопада в Україні і світі святкують Міжнародний день проєктного менеджера. Професійне свято було створене 2004 року, і перший такий день минув на чолі з Лаверном Джонсоном та Лорі Мілхевен. Свято створили для того, щоб вшанувати працю спеціалістів в галузі керування проєктами. Менеджери займаються запровадженням різноманітних заходів, втілюють комерційні, промислові, будівельні, навчальні та інші проєкти.

Також 2 листопада Міжнародний день припинення безкарності за злочини проти журналістів. Особлива дата була створена Генеральною асамблеєю ООН 2013 року під час 68-ї сесії. День обрали не випадково. Саме 2 листопада 2013 року у Малі були вбиті двоє журналістів із Франції. За останні 25 років було скоєно чимало фізичних нападів на журналістів, які намагалися донести правду про ті чи інші події.

А ще 2 листопада День динамічної нешкідливості. Термін придумав Джей Діншах, який є засновником веганського товариства в США. За основу він взяв концепцію ненасильства Махатми Ганді, яка полягає в тому, що людина повинна заподіювати найменшу шкоду, замінюючи біль на доброту і турботу про людей.

Яке сьогодні церковне свято

2 листопада в церковному календарі — день пам’яті святих Акиндіна, Пігасія, Анемподиста та з ними 7 тисяч мучеників. Вони працювали при дворі імператора Сапора II, який правив від 310 до 381 року і сповідували християнство. Тоді підняв правитель гоніння за християнами і заздрісники розповіли йому про Акиндіна, Пігасія та Анемподиста. Покликав Сапор їх до себе і почав розпитувати. Придворні мужньо підтвердили свою віру. Тоді наказав імператор бити їх батогами, але вони витримали всі страждання, хоча навіть сам цар зомлів, не витримавши вигляду крові. Всі думали, що цар помер, але святі молитвою його підняли на ноги. Тоді звинуватив Сапор їх у чарівництві і звелів підвісити над вогнищем. Проте молитви святих загасили полум'я. Наступного дня мучеників все-таки спалили.

Календар важливих подій за 2 листопада:

1833 рік — засновують Київський університет;

1848 рік — "Весна народів": після обстрілу австрійською артилерією повсталі поляки у Львові капітулюють;

1914 рік — Французька республіка, Велика Британія і Російська імперія оголошує війну Османській імперії;

1921 рік — рейдувальна Подільська група Армії УНР, очолювана Михайлом Палієм-Сидорянським, під Семенівкою дає бій частинам большевицьких військ, що її переслідували;

1938 рік — королівство Угорщина захоплює південні частини Словаччини і Карпатської України;

2000 рік — у лісі під Таращею знаходять тіло журналіста Георгія Ґонґадзе, який зник ще 16 вересня;

2015 рік — представляють проєкт Semantic Scholar, дослідницький та пошуковий інструмент для наукової літератури на основі штучного інтелекту.

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