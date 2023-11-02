2 ноября: какой сегодня праздник и главные события

2 ноября в Украине и мире празднуют Международный день проектного менеджера.

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В четверг, 2 ноября, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

2 ноября в Украине и мире празднуют Международный день проектного менеджера. Профессиональный праздник был создан в 2004 году и первый подобный день прошел во главе с Лаверном Джонсоном и Лори Милхевен. Праздник был создан для того, чтобы почтить работу специалистов в области управления проектами. Менеджеры занимаются введением разнообразных мер, воплощают коммерческие, промышленные, строительные, учебные и другие проекты.

Также 2 ноября Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов. Особая дата была создана Генеральной ассамблеей ООН 2013 во время 68-й сессии. День выбрали не случайно. Именно 2 ноября 2013 года в Мали были убиты два журналиста из Франции. За последние 25 лет было совершено немало физических нападений на журналистов, пытавшихся донести правду о тех или иных событиях.

А еще 2 ноября День динамической безвредности. Термин придумал Джей Диншах, являющийся основателем веганского общества в США. За основу он взял концепцию ненасилия Махатмы Ганди, которая заключается в том, что человек должен причинять малейший вред, заменяя боль добротой и заботой о людях.

Какой сегодня церковный праздник

2 ноября в церковном календаре – день памяти святых Акиндина, Пигасия, Анемподиста и с ними 7 тысяч мучеников. Они работали при дворе правителя Сапора II, правившего от 310 до 381 года и исповедовавшего христианство. Тогда поднял правитель гонения за христианами и завистники рассказали ему об Акиндине, Пигасии и Анемподисте. Позвал Сапор их к себе и стал расспрашивать. Придворные мужественно подтвердили свою веру. Тогда приказал император бить их плетьми, но они выдержали все страдания, хотя даже сам царь потерял сознание, не выдержав вида крови. Все думали, что царь умер, но святые молитвой его подняли на ноги. Тогда обвинил Сапор их в волшебстве и велел подвесить над костром. Однако молитвы святых потушили пламя. На следующий день мучеников все-таки сожгли.

Календарь важных событий за 2 ноября:

1833 год — основывают Киевский университет;

1848 год — «Весна народов»: после обстрела австрийской артиллерией восставшие поляки во Львове капитулируют;

1914 год – Французская республика, Великобритания и Российская империя объявляет войну Османской империи;

1921 год — рейдирующая Подольская группа Армии УНР, возглавляемая Михаилом Палием-Сидорянским, под Семеновкой дает бой преследовавшим ее частям большевистских войск;

1938 год — Королевство Венгрия захватывает южные части Словакии и Карпатской Украины;

2000 год — в лесу под Таращей находят тело пропавшего еще 16 сентября журналиста Георгия Гонгадзе;

2015 год — представляют проект Semantic Scholar, исследовательский и поисковый инструмент для научной литературы на основе искусственного интеллекта.

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