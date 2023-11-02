Высокий суд Лондона обязал рф заплатить компенсацию экс-акционерам ЮКОСа

Суд в Лондоне лишил россию права на госиммунитет по делу бывших акционеров ЮКОСа.

рф не может претендовать на государственный иммунитет, чтобы не выплачивать экс-акционерам ЮКОСа $60 млрд по решению международного арбитражного суда в Гааге. Такое принял Высокий суд Лондона, передает «Голос Америки».

Это решение устраняет одно из препятствий для трех бывших акционеров ЮКОСа – Hulley Enterprises, Yukos Universal и Veteran Petroleum – в их борьбе за исполнение решения арбитражного суда 2014 года.

Напомним, в 2014 году арбитражный суд в Гааге присудил компаниям чуть более $50 млрд, признав, что россия осуществила «коварную и расчетливую экспроприацию» ЮКОСа после того, как его бывший владелец Михаил Ходорковский был заключен в тюрьму.

С тех пор они пытались добиться исполнения решения, сумма которого достигла почти $60 млрд, в Великобритании, США и Нидерландах.

На слушаниях в октябре представитель россии заявила, что страна «не давала согласия на подчинение юрисдикции арбитражного суда», и отметил, что этот вопрос не был окончательно решен судами Нидерландов.

Пауза в рассмотрении дела в Лондоне, установленная в 2016 г. на время оспаривания россией решения арбитражного суда в Нидерландах, была снята в прошлом году после решения Верховного суда Нидерландов от 2021 года.

Однако адвокаты, представляющие интересы россии, заявили, что Верховный суд Нидерландов поддержал одно из оснований апелляции рф и неправомерно отклонил ее довод о том, что акционеры предоставили ложные доказательства, вернув этот вопрос на рассмотрение в суд низшей инстанции.

Однако 1 ноября судья Сара Кокерилл постановила, что вопрос, стоящий перед судами Нидерландов, не относится к юрисдикции, и заявила, что россия не вправе апеллировать к иммунитету.

Кокерилл отказала россии в разрешении на подачу апелляции, хотя Москва может напрямую обратиться в Апелляционный суд.

Ранее сообщалось, что бывшие инвесторы ЮКОСа призвали суд Лондона возобновить дело об аресте активов рф в Британии.

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