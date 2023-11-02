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  1. У світі

Високий суд Лондона зобов'язав рф заплатити компенсацію ексакціонерам ЮКОСу

08:23, 2 листопада 2023
Суд у Лондоні позбавив росію права на державний імунітет у справі колишніх акціонерів ЮКОСу.
Високий суд Лондона зобов'язав рф заплатити компенсацію ексакціонерам ЮКОСу
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рф не може претендувати на державний імунітет, щоб не виплачувати ексакціонерам ЮКОСу $60 млрд за рішенням міжнародного арбітражного суду в Гаазі. Таке рішення прийняв Високий суд Лондона, повідомляє «Голос Америки».

Це рішення усуває одну із перешкод для трьох колишніх акціонерів ЮКОСу – Hulley Enterprises, Yukos Universal та Veteran Petroleum – у їхній боротьбі за виконання рішення арбітражного суду 2014 року.

Нагадаємо, 2014 року арбітражний суд у Гаазі присудив компаніям трохи більше $50 млрд, визнавши, що росія здійснила «підступну та розважливу експропріацію» ЮКОСу після того, як його колишнього власника Михайла Ходорковського ув'язнили.

З того часу вони намагалися домогтися виконання рішення, сума якого досягла майже $60 млрд, у Великій Британії, США та Нідерландах.

На слуханнях у жовтні представник росії заявив, що країна «не давала згоди на підпорядкування юрисдикції арбітражного суду», і зазначив, що це питання не було остаточно вирішене судами Нідерландів.

Паузу у розгляді справи в Лондоні, встановлену у 2016 р. на час оскарження росією рішення арбітражного суду в Нідерландах, було знято минулого року після рішення Верховного суду Нідерландів від 2021 року.

Однак адвокати, які представляють інтереси росії, заявили, що Верховний суд Нідерландів підтримав одну з підстав апеляції росії і неправомірно відхилив її аргумент про те, що акціонери надали неправдиві докази, повернувши це питання на розгляд до суду нижчої інстанції.

Однак 1 листопада суддя Сара Кокерілл ухвалила, що питання, яке стоїть перед судами Нідерландів, не належить до юрисдикції, і заявила, що росія не має права апелювати до імунітету.

Кокерілл відмовила росії у дозволі на подання апеляції, хоча Москва може напряму звернутися до Апеляційного суду.

Раніше ми писали, що колишні інвестори ЮКОСу закликали суд Лондона відновити справу про арешт активів рф у Британії.

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