США и Китай готовятся к переговорам по контролю над ядерным оружием

Переговоры между США и Китаем запланированы на понедельник, 6 ноября.

Администрация президента США Джо Байдена готовится к дипломатическим переговорам с Китаем по контролю над ядерными вооружениями, стремясь предотвратить возможную дестабилизацию в трехсторонней гонке оружия между Пекином и москвой. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Запланированная на понедельник встреча станет первой дискуссией такого рода между США и Китаем со времен президентства Барака Обамы. Главным вопросом обсуждения на встрече является рассмотрение способов уменьшения риска ошибочных вычислений и инцидентов в области ядерного оружия.

Источники подчеркивают, что серия двусторонних дипломатических контактов в последние месяцы, преимущественно по инициативе Соединенных Штатов, направлена на восстановление и улучшение отношений между Китаем и США, которые в последнее время значительно ухудшились.

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