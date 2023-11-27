В Уряді Польщі відреагували на блокаду кордону з Україною, — що відомо

Міністр інфраструктури Республіки Польща Анджей Адамчик надіслав листа Олександру Кубракову.

Джерело фото: facebook.com/Ministry.for.restoration

Міністерство інфраструктури Республіки Польщі повідомило, що звернулось до України з пропозицією для врегулювання блокади на кордоні, яку організовують польські перевізники.

Про це йдеться в повідомленні міністерства Польщі.

Польський міністр інфраструктури Анджей Адамчик звернувся до віцепрем’єр-міністра з відновлення України – Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександра Кубракова з проханням скасувати обов’язкову реєстрацію в системі «єЧерга» транспортних засобів, які повертаються з України без вантажу, принаймні на двох пунктах пропуску: Зосін-Устилуг і Нижанковичі-Мальховіце.

Також очільник Мінінфраструктури Польщі звернувся до комісара ЄС з питань транспорту Адіни Валеан з проханням створити спільний комітет для аналізу впливу угоди про лібералізацію транспортних перевезень з Україною («транспортний безвіз») на ринок автомобільних перевезень ЄС.

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