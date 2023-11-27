В Правительстве Польши отреагировали на блокаду границы с Украиной, — что известно

Министр инфраструктуры Республики Польша Анджей Адамчик отправил письмо Александру Кубракову.

Источник фото: facebook.com/Ministry.for.restoration

Министерство инфраструктуры Республики Польша сообщило, что обратилось к Украине с предложением для урегулирования блокады на границе, которую организовывают польские перевозчики.

Об этом говорится в сообщении министерства Польши.

Польский министр инфраструктуры Анджей Адамчик обратился к вице-премьер-министру по восстановлению Украины – Министру развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александру Кубракову с просьбой отменить обязательную регистрацию в системе «Евчера» транспортных средств, которые возвращаются из Украины без груза, по крайней мере на двух пунктах пропуска: Зосин – Устилуг и Нижанковичи – Мальховице.

Также глава Мининфраструктуры Польши обратился к комиссару ЕС по вопросам транспорта Адины Валеан с просьбой создать общий комитет для анализа влияния соглашения о либерализации транспортных перевозок с Украиной («транспортный безвиз») на рынок автомобильных перевозок ЕС.

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