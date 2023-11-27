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Заголовок – не более восьми слов: какие рекомендации по написанию текстов на понятном языке дал чиновникам Кабмин

В частности, Кабмин рекомендовал чиновникам указывать имена в формате «имя и фамилия» без использования инициалов и писать название месяца словами, а не цифрами.

Кабмин презентовал изменения в закон о нацменьшинствах и о медиа по выполнению заключения Венецианской комиссии и уточнению норм о русском языке

Законопроект правительства внесен в контексте Заключения Венецианской комиссии и, среди прочего, касается отдельного порядка применения законов о нацменьшинствах и о медиа к русскому языку.

Украина станет членом НАТО при условии проведения реформ после войны, — Генсек НАТО Йенс Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что для членства в НАТО Украине согласуют список реформ.

В Украине малозначительным делом по защите прав потребителя является дело до 17 тысяч евро, а в ЕС – до 5 тысяч евро

В ЕС процедуру разрешения мелких исков применяют в случае, когда размер исковых требований не превышает 5000 евро, в Украине же малозначительным является дело о защите прав потребителей на сумму менее 17000 евро, - КСУ отметил дисбаланс.

КСУ дал Верховной Раде полгода для изменения подхода к определению малозначительных дел в ГПК

У парламента будет время до мая 2024 года, чтобы изменить нормы Гражданского процессуального кодекса по определению малозначительных дел и обеспечению защиты прав потребителей.

  1. В Украине

Украина выполнит все рекомендации к декабрьскому заседанию Европейского совета, — Зеленский

20:39, 27 ноября 2023
Президент Украины и Президентка Еврокомиссии скоординировали позиции перед декабрьским заседанием Европейского совета.
Украина выполнит все рекомендации к декабрьскому заседанию Европейского совета, — Зеленский
Источник фото: president.gov.ua
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Президент Украины Владимир Зеленский провел в понедельник, 27 ноября переговоры с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен.

Глава государства поблагодарил за положительную оценку выполнения Украиной рекомендаций Еврокомиссии.

«Украина выполнит все рекомендации к декабрьскому заседанию Европейского совета, включительно с теми, которые касаются прав национальных меньшинств и укрепление антикоррупционных институций», - прокомментировал Владимир Зеленский на своей странице.

Также Президент проинформировал о принятых в первом чтении законопроектах, направленных на дальнейшее усиление антикоррупционной инфраструктуры.

Глава государства отметил важность сохранения единства Европейского Союза перед декабрьским заседанием Европейского совета.

Он отметил, что одобрение многолетней программы помощи объемом 50 млрд евро будет лучшим сигналом устойчивой поддержки Украины со стороны Евросоюза, а решение о начале переговоров относительно членства Украины в ЕС станет мощной мотивацией для украинцев, которые почти два года продолжают борьбу за свою свободу и общие демократические ценности.

Как мы писали, ЕК рекомендует Украине до марта 2024 года сосредоточиться на работе по четырем приоритетным направлениям.

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