Украина выполнит все рекомендации к декабрьскому заседанию Европейского совета, — Зеленский

Президент Украины и Президентка Еврокомиссии скоординировали позиции перед декабрьским заседанием Европейского совета.

Источник фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский провел в понедельник, 27 ноября переговоры с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен.

Глава государства поблагодарил за положительную оценку выполнения Украиной рекомендаций Еврокомиссии.

«Украина выполнит все рекомендации к декабрьскому заседанию Европейского совета, включительно с теми, которые касаются прав национальных меньшинств и укрепление антикоррупционных институций», - прокомментировал Владимир Зеленский на своей странице.

Также Президент проинформировал о принятых в первом чтении законопроектах, направленных на дальнейшее усиление антикоррупционной инфраструктуры.

Глава государства отметил важность сохранения единства Европейского Союза перед декабрьским заседанием Европейского совета.

Он отметил, что одобрение многолетней программы помощи объемом 50 млрд евро будет лучшим сигналом устойчивой поддержки Украины со стороны Евросоюза, а решение о начале переговоров относительно членства Украины в ЕС станет мощной мотивацией для украинцев, которые почти два года продолжают борьбу за свою свободу и общие демократические ценности.

Как мы писали, ЕК рекомендует Украине до марта 2024 года сосредоточиться на работе по четырем приоритетным направлениям.

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