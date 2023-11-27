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Заголовок – не більше восьми слів: які рекомендації з написання текстів зрозумілою мовою дав чиновникам Кабмін

Зокрема Кабмін рекомендував чиновникам зазначати імена у форматі «ім’я та прізвище» без використання ініціалів і писати назву місяця словами, а не цифрами.

Кабмін презентував зміни до закону про нацменшини і про медіа щодо виконання висновку Венеційської комісії і уточнення норм про російську мову

Законопроект Уряду внесений у контексті Висновку Венеційської комісії і, серед іншого, стосується окремого порядку застосування законів про нацменшини і про медіа стосовно російської мови.

Україна стане членом НАТО за умови проведення реформ після війни, — Генсек НАТО Єнс Столтенберг

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що для членства у НАТО Україні погодять список реформ.

В Україні малозначною справою із захисту прав споживача є справа до 17 тисяч євро, а у ЄС – до 5 тисяч євро

У ЄС процедуру розвʼязання дрібних позовів застосовують у разі, коли розмір позовних вимог не перевищує 5000 євро, в Україні ж малозначною є справа про захист прав споживачів на суму менше 17000 євро, - КСУ відзначив дисбаланс.

КСУ дав Верховній Раді півроку для зміни підходу до визначення малозначних справ у ЦПК

У парламенту буде час до травня 2024 року, аби змінити норми Цивільного процесуального кодексу щодо визначення малозначних справ і забезпечення захисту прав споживачів.

  1. В Україні

Україна виконає всі рекомендації до грудневого засідання Європейської ради, — Зеленський

20:39, 27 листопада 2023
Президент України та Президентка Єврокомісії скоординували позиції перед грудневим засіданням Європейської ради.
Україна виконає всі рекомендації до грудневого засідання Європейської ради, — Зеленський
Джерело фото: president.gov.ua
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Президент України Володимир Зеленський провів у понеділок, 27 листопада, переговори з главою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Глава держави подякував за позитивну оцінку виконання Україною рекомендацій Єврокомісії.

«Україна виконає всі рекомендації до грудневого засідання Європейської ради, включно з тими, що стосуються прав національних меншин і зміцнення антикорупційних інституцій», - прокоментував Володимир Зеленський на своїй сторінці.

Також Президент поінформував про ухвалені в першому читанні законопроєкти, спрямовані на подальше посилення антикорупційної інфраструктури.

Глава держави наголосив на важливості збереження єдності Європейського Союзу перед грудневим засіданням Європейської ради.

Він зазначив, що схвалення багаторічної програми допомоги обсягом 50 млрд євро буде найкращим сигналом сталої підтримки України з боку Євросоюзу, а рішення про початок переговорів щодо членства України в ЄС стане потужною мотивацією для українців, які майже два роки продовжують боротьбу за свою свободу та спільні демократичні цінності.

Як ми писали, ЄК рекомендує Україні до березня 2024 року зосередитися на роботі за чотирма пріоритетними напрямами.

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