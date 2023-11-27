Україна виконає всі рекомендації до грудневого засідання Європейської ради, — Зеленський

Президент України та Президентка Єврокомісії скоординували позиції перед грудневим засіданням Європейської ради.

Джерело фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський провів у понеділок, 27 листопада, переговори з главою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Глава держави подякував за позитивну оцінку виконання Україною рекомендацій Єврокомісії.

«Україна виконає всі рекомендації до грудневого засідання Європейської ради, включно з тими, що стосуються прав національних меншин і зміцнення антикорупційних інституцій», - прокоментував Володимир Зеленський на своїй сторінці.

Також Президент поінформував про ухвалені в першому читанні законопроєкти, спрямовані на подальше посилення антикорупційної інфраструктури.

Глава держави наголосив на важливості збереження єдності Європейського Союзу перед грудневим засіданням Європейської ради.

Він зазначив, що схвалення багаторічної програми допомоги обсягом 50 млрд євро буде найкращим сигналом сталої підтримки України з боку Євросоюзу, а рішення про початок переговорів щодо членства України в ЄС стане потужною мотивацією для українців, які майже два роки продовжують боротьбу за свою свободу та спільні демократичні цінності.

Як ми писали, ЄК рекомендує Україні до березня 2024 року зосередитися на роботі за чотирма пріоритетними напрямами.

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