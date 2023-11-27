Міноборони та посольство США домовилися про розширений моніторинг використання зброї

Підписано спільну з Відділом оборонного співробітництва посольства США Концепцію.

Джерело фото: facebook.com/MinistryofDefence.UА

Міноборони України та посольство США домовилися про розширений моніторинг використання зброї.

Як пояснили у Міноборони, розширений моніторинг кінцевого використання зброї передбачає регулярні інвентаризації, спільні фізичні перевірки з партнерами та спецперевірки.

На виконання цього завдання підписано спільну з Відділом оборонного співробітництва посольства США Концепцію, ініціатором якої виступило Міноборони України.

За домовленістю, посадові особи ЗСУ проходять підготовку щодо використання спеціальних електронних пристроїв та проводять інвентаризації на арсеналах, базах, складах по всій Україні. Необхідний нагляд за наявністю, обліком та дотриманням належних умов збереження відтепер здійснюватиме Міноборони з іноземними партнерами.

Так, фахівці США регулярно братимуть участь у спільних перевірках на місцях та консультуватимуть з необхідних питань, адже «Моніторинг кінцевого використання товарів оборонного призначення наданих США – це спільна відповідальність країни-партнера та Уряду США», - сказано у Концепції.

«Всі країни, які надають нам зброю, будуть впевнені, що ця зброя не потрапить в чужі руки, що її контролює виключно уряд, і що вона використовується в законний спосіб. Зі свого боку, Україна робить для цього максимум. Час посилити репутацію нашої держави, перетворивши її на ініціатора та взірець прозорості та підзвітності», - прокоментував заступник Міністра оборони Юрій Джигир.

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