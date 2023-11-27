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  1. В Украине

Минобороны и посольство США договорились о расширенном мониторинге использования оружия

20:24, 27 ноября 2023
Подписано совместную с Отделом оборонного сотрудничества посольства США Концепцию.
Минобороны и посольство США договорились о расширенном мониторинге использования оружия
Источник фото: facebook.com/MinistryofDefence.UА
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Минобороны Украины и посольство США договорились о расширенном мониторинге использования оружия.

Как пояснили в Минобороны, расширенный мониторинг окончательного использования оружия предполагает регулярные инвентаризации, совместные физические проверки с партнерами и спецпроверки.

Во исполнение этой задачи подписано совместную с Отделом оборонного сотрудничества посольства США Концепцию, инициатором которой выступило Минобороны Украины.

По договоренности должностные лица ВСУ проходят подготовку по использованию специальных электронных устройств и проводят инвентаризации на арсеналах, базах, складах по всей Украине. Необходимый надзор за наличием, учетом и соблюдением надлежащих условий сохранения теперь будет осуществлять Минобороны с иностранными партнерами.

Так, специалисты США будут регулярно участвовать в совместных проверках на местах и консультировать по необходимым вопросам, ведь «Мониторинг конечного использования товаров оборонного назначения предоставленных США – это общая ответственность страны-партнера и Правительства США», - говорится в Концепции.

«Все страны, которые предоставляют нам оружие, будут уверены, что это оружие не попадет в чужие руки, что его контролирует исключительно правительством, и что оно используется в законный способ. Со своей стороны, Украина делает для этого максимум. Пора усилить репутацию нашего государства, превратив его на инициатора и образец прозрачности и подотчетности», - прокомментировал заместитель Министра обороны Юрий Джигир.

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