У соцмережі X з’явилася нова функція для дописів у спільнотах

Дописи спільнот можна транслювати у загальній стрічці соцмережі X з мобільного додатка iOS.

Джерело фото: ukrinform

Соціальна мережа X оновила свій функціонал та дозволила користувачам транслювати свої дописи у спільнотах безпосередньо на загальній стрічці. Цю нову можливість анонсував інженер X, який працює над змінами.

Дотепер, коли користувач публікував допис у спільноті, він не з'являлося у стрічці його підписників.

Зараз, під час публікації у спільнотах, є нова опція «Надіслати підписникам», що дозволяє відображати цю публікацію також у загальній стрічці.

Нова функція наразі доступна лише для користувачів мобільного додатка на iOS. Проте розробники планують невдовзі розширити її й на Android та версію веб-сайту.

Важливо зауважити, що підписники автора посту і у спільноті, і у особистій стрічці не зможуть коментувати допис. Проте вони матимуть можливість цитувати його.

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