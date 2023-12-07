У соцмережі X з’явилася нова функція для дописів у спільнотах

Соціальна мережа X оновила свій функціонал та дозволила користувачам транслювати свої дописи у спільнотах безпосередньо на загальній стрічці. Цю нову можливість анонсував інженер X, який працює над змінами.
Дотепер, коли користувач публікував допис у спільноті, він не з'являлося у стрічці його підписників.
Зараз, під час публікації у спільнотах, є нова опція «Надіслати підписникам», що дозволяє відображати цю публікацію також у загальній стрічці.
Нова функція наразі доступна лише для користувачів мобільного додатка на iOS. Проте розробники планують невдовзі розширити її й на Android та версію веб-сайту.
Важливо зауважити, що підписники автора посту і у спільноті, і у особистій стрічці не зможуть коментувати допис. Проте вони матимуть можливість цитувати його.
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