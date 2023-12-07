СБУ оголосила підозру соратниці Аксьонова, яка вербує кримських школярів до російської «Юнармії»

У лавах цього формування дітям нав’язують ідеологію рашизму та ненависть до України.

Фото: СБУ

Служба безпеки оголосила підозру соратниці очільника окупаційного "уряду Криму" Аксьонова, яка вербує кримських школярів до російської мілітарної організації "Юнармія". Йдеться про Олену Романовську.

У лавах цього формування дітям нав’язують ідеологію рашизму та ненависть до України.



Також російські інструктори навчають "юнармійців" тактиці ведення бою, проводять вогневу та диверсійно-розвідувальну підготовку і, загалом, готують учнів до війни проти нашої країни, повідомляє СБУ.



Як стало відомо, до кінця 2024 року до рядів організації загарбники планують включити кожну 10-ту дитину та підлітка з Криму.



Для цього Романовська дає прямі вказівки директорам місцевих шкіл на примусове залучення учнів до мілітарного формування.



У разі відмови з боку батьків – очільники навчальних закладів та викладачі погрожують "зверненням" до каральних органів рф на території півострова.



За даними слідства, до березня 2014 року Романовська обіймала різні посади в апараті Верховної Ради Криму. Втім, у період його захоплення підтримала окупантів.



Згодом її призначили до складу місцевої окупаційної адміністрації під керівництвом гауляйтера Аксьонова, де вона керує так званим "міністерством праці та соцполітики".

СБУ повідомила їй про підозру у державній зраді. Романовській загрожує до 15 років тюрми.

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