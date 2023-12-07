СБУ объявила подозрение соратнице Аксенова, вербующей крымских школьников в российскую «Юнармию»

В рядах этого формирования детям навязывают идеологию рашизма и ненависть к Украине.

Фото: СБУ

Служба безопасности объявила подозрение соратнице главы оккупационного "правительства Крыма" Аксенова, которая вербует крымских школьников в российскую милитарную организацию "Юнармия". Речь идет об Елене Романовской.

В рядах этого формирования детям навязывают идеологию рашизма и ненависть к Украине.

Также российские инструкторы учат "юнармейцам" тактике ведения боя, проводят огневую и диверсионно-разведывательную подготовку и, в общем, готовят учащихся к войне против нашей страны, сообщает СБУ.

Как стало известно, до конца 2024 года в ряды организации захватчики планируют включить каждого 10-го ребенка и подростка из Крыма.

Для этого Романовская дает прямые указания директорам местных школ на принудительное вовлечение учеников в милитарное формирование.

В случае отказа со стороны родителей – руководители учебных заведений и преподаватели угрожают "обращением" в карательные органы рф на территории полуострова.

По данным следствия, до марта 2014 года Романовская занимала разные должности в аппарате Верховной Рады Крыма. Но в период его захвата поддержала оккупантов.

Впоследствии она была назначена в состав местной оккупационной администрации под руководством гауляйтера Аксенова, где она руководит так называемым "министерством труда и соцполитики".

СБУ сообщила ей о подозрении в государственной измене. Романовской грозит до 15 лет тюрьмы.

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