В соцсети X появилась новая функция для сообщений в сообществах

Сообщения сообществ можно транслировать в общей ленте соцсети X с мобильного приложения iOS.

Источник фото: ukrinform

Социальная сеть X обновила свой функционал и позволила пользователям транслировать свои сообщения в сообществах непосредственно на общей ленте. Эту новую возможность анонсировал инженер X, который работает над изменениями.

До сих пор, когда пользователь публиковал сообщение в сообществе, оно не появлялось в ленте его подписчиков.

Сейчас, при публикации в сообществах, есть новая опция "Отправить подписчикам", что позволяет отображать эту публикацию также в общей ленте.

Новая функция пока доступна только для пользователей мобильного приложения на iOS. Однако разработчики планируют вскоре расширить ее и на Android и версию сайта.

Важно заметить, что подписчики автора поста и в сообществе, и в личной ленте не смогут комментировать сообщение. Однако они будут иметь возможность цитировать его.

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