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У Японії впливова частина Уряду подала у відставку через корупційний скандал

19:31, 14 грудня 2023
У Японії чотири міністри, п'ять старших віцеміністрів і парламентський віцеміністр подали у відставку через скандал зі збором коштів.
У Японії впливова частина Уряду подала у відставку через корупційний скандал
Джерело фото: REUTERS
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В кабінеті міністрів Японії одразу чотири міністри вирішили подати у відставку у зв'язку із скандалом, пов'язаним зі збором коштів, в який була втягнута найвпливовіша фракція правлячої партії, – повідомляє BBC.

За повідомленнями, понад 500 мільйонів ієн (2,8 мільйона фунтів стерлінгів; 3,4 мільйона доларів США) невідомим чином потрапили в тіньові фонди за п’ять років до 2022 року. Після цього правоохоронні органи розпочали розслідування цієї справи як корупційної.

Один з міністрів, головний секретар Кабінету міністрів Хірокадзу Мацуно вважається правою рукою прем'єра Фуміо Кішіди та обличчям його уряду. Разом з ним у відставку також пішли міністр економіки та промисловості Ясутосі Нісімура, міністр внутрішніх справ Джунджі Сузукі та міністр сільського господарства Ічіро Міясіта.

Крім того, п'ять старших віцеміністрів і парламентський віцеміністр з тієї самої фракції також вирішили піти у відставку. У середу, Кішіда заявив, що буде вивчати обвинувачення у справедливості.

Споріднена фракція, здається, не звітувала про прибутки від збору коштів, а встановлювала квоти для своїх членів на продаж квитків на заходи, які призводили до збору коштів для партії. Коли їхні продажі перевищували встановлені квоти, члени отримували додаткові кошти. Хоча ця практика не порушує японських законів, обвинувачення свідчать, що прибуток не був облікований та спрямовувався у фонди з сумнівним призначенням.

BBC підкреслює, що цей скандал став важким ударом для уряду прем'єр-міністра Японії, який став все більше непопулярним, а його рейтинги серйозно впали через обурення виборців інфляцією та його реакцією на попередні скандали.

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