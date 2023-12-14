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  1. В мире

В Японии влиятельная часть правительства подала в отставку из-за коррупционного скандала

19:31, 14 декабря 2023
В Японии четыре министра, пять старших вице-министров и парламентский вице-министр подали в отставку из-за скандала со сбором средств.
В Японии влиятельная часть правительства подала в отставку из-за коррупционного скандала
Источник фото: REUTERS
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В кабинете министров Японии сразу четыре министра решили подать в отставку в связи со скандалом, связанным со сбором средств, в который была втянута самая влиятельная фракция правящей партии, - сообщает BBC.

По сообщениям, более 500 миллионов иен (2,8 миллиона фунтов стерлингов; 3,4 миллиона долларов США) неизвестным образом попали в теневые фонды за пять лет до 2022 года. После этого правоохранительные органы начали расследование этого дела как коррупционного.

Один из министров, главный секретарь Кабинета министров Хирокадзу Мацуно считается правой рукой премьера Фумио Кишиды и лицом его правительства. Вместе с ним в отставку также ушли министр экономики и промышленности Ясутоси Нисимура, министр внутренних дел Джунджи Сузуки и министр сельского хозяйства Ичиро Миясита.

Кроме того, пять старших вице-министров и парламентский вице-министр из той же фракции также решили уйти в отставку. В среду Кишида заявил, что будет изучать обвинения в справедливости.

Родственная фракция, кажется, не отчитывалась о доходах от сбора средств, а устанавливала квоты для своих членов на продажу билетов на мероприятия, которые приводили к сбору средств для партии. Когда их продажи превышали установленные квоты, члены получали дополнительные средства. Хотя эта практика не нарушает японских законов, обвинения свидетельствуют, что прибыль не была учтена и направлялась в фонды с сомнительным назначением.

BBC подчеркивает, что этот скандал стал тяжелым ударом для правительства премьер-министра Японии, которое стало все более непопулярным, а его рейтинги серьезно упали из-за возмущения избирателей инфляцией и его реакцией на предыдущие скандалы.

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