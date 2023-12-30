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Втім, є пропозиція взагалі ліквідувати ТУ ДСА в Херсонській області.

На яких підставах зможуть звільнятися військовослужбовці, які проходять військову службу за призовом, та які проходять кадрову службу, — законопроект про мобілізацію

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  1. У світі

На Міжнародному мистецькому бієнале у Венеції Польщу представлятимуть українські художники

23:44, 30 грудня 2023
Мінкульт Польщі вирішив реалізувати резервний проект для Венеціанської бієнале наступного року.
На Міжнародному мистецькому бієнале у Венеції Польщу представлятимуть українські художники
Джерело фото: Polska ORG
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Міністерство культури та національної спадщини Польщі змінило своє рішення стосовно проєкту, що визначав участь на 60-му Міжнародному мистецькому бієнале у Венеції, і обрало альтернативний проєкт від української «Відкритої Групи» (з участю Антона Варги, Юрія Білея та Павла Ковача молодшого). Таке рішення було опубліковане на сайті відомства та офіційно підтверджене українськими митцями, повідомляє мистецьке видання SZUM.

Представники Міністерства стверджують, що вони прийняли таке рішення, враховуючи думки та відгуки культурних колективів.

Відповідно до установлених правил, був обраний альтернативний проєкт виставки, яким став проєкт польської кураторки Марти Чиж у співпраці з українською художньою групою «Відкрита Група».

Проєкт «Повторюйте за мною» буде розширенням існуючої відеоінсталяції, яку митці створили у 2022 році. Раніше цей проєкт вже було представлено в Польщі у галереї «Лабіринт» (Люблін) на 10-й річниці групи. В Україні ця робота буде доступна для перегляду до 10 березня 2024 року у львівському Jam Factory.

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