На Міжнародному мистецькому бієнале у Венеції Польщу представлятимуть українські художники

Мінкульт Польщі вирішив реалізувати резервний проект для Венеціанської бієнале наступного року.

Джерело фото: Polska ORG

Міністерство культури та національної спадщини Польщі змінило своє рішення стосовно проєкту, що визначав участь на 60-му Міжнародному мистецькому бієнале у Венеції, і обрало альтернативний проєкт від української «Відкритої Групи» (з участю Антона Варги, Юрія Білея та Павла Ковача молодшого). Таке рішення було опубліковане на сайті відомства та офіційно підтверджене українськими митцями, повідомляє мистецьке видання SZUM.

Представники Міністерства стверджують, що вони прийняли таке рішення, враховуючи думки та відгуки культурних колективів.

Відповідно до установлених правил, був обраний альтернативний проєкт виставки, яким став проєкт польської кураторки Марти Чиж у співпраці з українською художньою групою «Відкрита Група».

Проєкт «Повторюйте за мною» буде розширенням існуючої відеоінсталяції, яку митці створили у 2022 році. Раніше цей проєкт вже було представлено в Польщі у галереї «Лабіринт» (Люблін) на 10-й річниці групи. В Україні ця робота буде доступна для перегляду до 10 березня 2024 року у львівському Jam Factory.

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