На Международном художественном биеннале в Венеции Польшу будут представлять украинские художники

Минкульт Польши решил реализовать резервный проект для Венецианской биеннале в следующем году.

Источник фото: Polska ORG

Министерство культуры и национального наследия Польши изменило свое решение относительно проекта, который определял участие на 60-м Международном художественном биеннале в Венеции, и выбрало альтернативный проект от украинской "Открытой Группы" (с участием Антона Варги, Юрия Билея и Павла Ковача младшего). Такое решение было опубликовано на сайте ведомства и официально подтверждено украинскими художниками, сообщает художественное издание SZUM.

Представители Министерства утверждают, что они приняли такое решение, учитывая мнения и отзывы культурных коллективов.

В соответствии с установленными правилами, был выбран альтернативный проект выставки, которым стал проект польского куратора Марты Чиж в сотрудничестве с украинской художественной группой "Открытая Группа".

Проект "Повторяйте за мной" будет расширением существующей видеоинсталляции, которую художники создали в 2022 году. Ранее этот проект уже был представлен в Польше в галерее "Лабиринт" (Люблин) на 10-й годовщине группы. В Украине эта работа будет доступна для просмотра до 10 марта 2024 года во львовском Jam Factory.

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