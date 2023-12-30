Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Владимир Зеленский подписал закон о криминализации контрабанды: что изменится в Уголовном кодексе, кто будет расследовать и когда вступит в силу

Как отметили в ГЮУ Верховной Рады, отсрочка вступления в силу статьи 201-3 «Контрабанда товаров» создаст ситуацию, при которой деяние, которое де-юре признано законодателем согласно принятому закону преступлением, де-факто будет влечь уголовную ответственность только через полгода.

Растаможка легковых автомобилей в Дії и введение оснований для корректировки таможенной стоимости подержанных автомобилей, – кто и как будет контролировать процессы

Подача электронной таможенной декларации для таможенного оформления легковых автомобилей будет происходить через Портал Дія, введут механизм корректировки таможенной стоимости подержанных легковых автомобилей, а ряд новых полномочий перейдет к Минцифре.

ТУ ГСА в Херсонской области вернется в Херсон в конце января 2024 года

Впрочем, есть предложение вообще ликвидировать ТУ ГСА в Херсонской области.

На каких основаниях смогут увольняться военнослужащие, проходящие военную службу по призыву и проходящие кадровую службу, — законопроект о мобилизации

Что законопроект Кабмина вкладывает в понятие семейных обстоятельств или других уважительных причин, позволяющих уволиться со службы военнослужащему во время военного положения.

Шевченковский райсуд Киева просит делегировать права доступа к Реестру судебных решений помощникам судей

Также в связи с наделением помощников судей или лиц, их замещающих дополнительными полномочиями, следует предусмотреть возложение на них ответственности за нераспространение информации, ставшей им известной в связи с выполнением таких функций и передачи аутентификатора на полный доступ к судебным решениям третьим лицам. , - отметили в Шевченковском райсуде Киева.

  1. В мире

На Международном художественном биеннале в Венеции Польшу будут представлять украинские художники

23:44, 30 декабря 2023
Минкульт Польши решил реализовать резервный проект для Венецианской биеннале в следующем году.
На Международном художественном биеннале в Венеции Польшу будут представлять украинские художники
Источник фото: Polska ORG
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook , Telegram и Google Новости SUD.UA

Министерство культуры и национального наследия Польши изменило свое решение относительно проекта, который определял участие на 60-м Международном художественном биеннале в Венеции, и выбрало альтернативный проект от украинской "Открытой Группы" (с участием Антона Варги, Юрия Билея и Павла Ковача младшего). Такое решение было опубликовано на сайте ведомства и официально подтверждено украинскими художниками, сообщает художественное издание SZUM.

Представители Министерства утверждают, что они приняли такое решение, учитывая мнения и отзывы культурных коллективов.

В соответствии с установленными правилами, был выбран альтернативный проект выставки, которым стал проект польского куратора Марты Чиж в сотрудничестве с украинской художественной группой "Открытая Группа".

Проект "Повторяйте за мной" будет расширением существующей видеоинсталляции, которую художники создали в 2022 году. Ранее этот проект уже был представлен в Польше в галерее "Лабиринт" (Люблин) на 10-й годовщине группы. В Украине эта работа будет доступна для просмотра до 10 марта 2024 года во львовском Jam Factory.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Мобилизация: какие права следует знать военнообязанным
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобилизация: какие права следует знать военнообязанным
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Віталій Кострицький
    Віталій Кострицький
    суддя Луганського апеляційного суду