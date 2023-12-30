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  1. В Украине

Из-за российских обстрелов на вокзале Херсона усилят меры безопасности для пассажиров

17:58, 30 декабря 2023
Чтобы обезопасить пассажиров, организуют маршруты и специальные проходы для перемещения пассажиров.
Из-за российских обстрелов на вокзале Херсона усилят меры безопасности для пассажиров
Фото из открытых источников
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На совещании под председательством Вице-премьер-министра Ирины Верещук обсудили вопросы обеспечения безопасности пассажиров на херсонском железнодорожном вокзале из-за угрозы обстрелов. Об этом сообщило Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий.

С целью обеспечения безопасности пассажиров, планируется организация маршрутов и специальных проходов для перемещения пассажиров, а также содержание эвакуированных лиц в помещении бомбоубежища вокзала и обеспечение их защиты во время ожидания прибытия поезда. Также в планах проведение опросов людей, которые направляются на эвакуационные рейсы.

"Люди, которые находятся на железнодорожном вокзале Херсона, должны быть защищены от вражеских обстрелов. Ответственным органам поручено принять все необходимые меры, чтобы сделать пользование железнодорожным вокзалом максимально безопасным", - подчеркнула Ирина Верещук.

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