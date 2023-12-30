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Через російські обстріли на вокзалі Херсона посилять заходи безпеки для пасажирів

17:58, 30 грудня 2023
Аби убезпечити пасажирів, організують маршрути та спеціальні проходи для переміщення пасажирів.
Через російські обстріли на вокзалі Херсона посилять заходи безпеки для пасажирів
Фото з відкритих джерел
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На нараді під головуванням Віцепрем’єр-міністра Ірини Верещук обговорили питання забезпечення безпеки пасажирів на херсонському залізничному вокзалі через загрозу обстрілів. Про це повідомило Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій.

З метою забезпечення безпеки пасажирів, планується організація маршрутів та спеціальних проходів для переміщення пасажирів, а також утримання евакуйованих осіб у приміщенні бомбосховища вокзалу та забезпечення їхнього захисту під час очікування на прибуття потягу. Також в планах проведення опитувань людей, які направляються на евакуаційні рейси.

«Люди, які перебувають на залізничному вокзалі Херсона, мають бути захищені від ворожих обстрілів. Відповідальним органам доручено вжити всіх необхідних заходів, щоб зробити користування залізничним вокзалом максимально безпечним», – підкреслила Ірина Верещук.

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