Голова МЗС Швеції заявив, що Європа має готуватися до довгострокової конфронтації з рф

Міністр закордонних справ Швеції Тобіас Біллстрем також наголосив, що військова та політична підтримка України з боку Швеції збережеться.

Міністр закордонних справ Швеції Тобіас Біллстрем заявив, що росія в найближчому майбутньому залишиться серйозною загрозою для безпеки не тільки Швеції, а й Європи, передає Dagens Nyheter.

«Ми маємо готуватися до довгострокової конфронтації, яка триватиме доти, доки росія порушуватиме Статут ООН та європейський порядок безпеки», - сказав він.

Військова та політична підтримка України з боку Швеції збережеться і вітає рішення ЄС прийняти Україну в члени, наголосив міністр.

«Українські солдати також борються за нашу свободу та цінності», - додав він.

Раніше голова МЗС Італії закликав створити армію Євросоюзу.

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