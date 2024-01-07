Голова МЗС Італії закликав створити армію Євросоюзу

Якщо європейський блок хоче бути миротворцем у світі, то йому потрібна армія, - заявив голова МЗС Італії Антоніо Таяні.

Голова міністерства закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що ЄС необхідно створити власну об'єднану армію, щоб підтримувати мир у Європі. Про це він сказав в інтерв'ю La Stampa.

Міністр також зазначив, що тісніша співпраця ЄС у сфері оборони є пріоритетом для очолюваної ним партії «Вперед, Італія». Якщо європейський блок хоче бути миротворцем у світі, то йому потрібна армія, додає він.

«У світі з такими потужними гравцями, як США, Китай, Індія, росія - з кризами від Близького Сходу до Індо-Тихоокеанського регіону - італійські, німецькі, французькі або словенські громадяни можуть бути захищені тим, що вже існує, а саме ЄС», – сказав Таяні.

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