Глава МИД Италии призвал создать армию Евросоюза

Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Осужденный утверждал, что вопреки условиям соглашения о признании виновности ему не вернули авто, - что решил Верховный Суд

Сторона защиты утверждала, что вопреки условиям соглашения о признании виновности, предусматривавшим возврат обвиняемому автомобиля, который использовался в преступной деятельности, судом была применена к нему специальная конфискация.

Законопроект об автоматическом сборе персональных данных о военнообязанных в единый Реестр готовится к принятию в целом

Верховная Рада в ближайшее время рассмотрит во втором чтении законопроект, по которому персональные данные будут автоматически передаваться в электронном виде Налоговой службой, Минздравом, Минюстом, МВД и другими органами в электронный Реестр призывников, военнообязанных и резервистов и там собираться в единое досье на человека.

Создание нового Админсуда для споров с НАБУ, НАПК и Нацбанком, – конечные сроки документов с МВФ разошлись с Планом Кабмина для получения средств от ЕС

По неизвестным причинам в Плане Ukraine Facility для получения от ЕС 50 млрд евро сроки создания нового Админсуда на целый год расходятся со сроками, указанными в документах, согласованных для Украины МВФ.

Ответственность за ошибочное указание налогоплательщиком неправильного бюджетного счета получателя средств предлагают отменить

Также предлагается отменить ограничения для плательщиков минимального налогового обязательства относительно срока для обращения о проведении сверки данных, который составляет только 30 дней со дня вручения ПУР.

Верховный Суд определил, является ли проживание ребенка с одним родителем и существование у другого задолженности по уплате алиментов основанием для увеличения доли в имуществе

Мать ребенка считала, что поскольку бывший муж имеет задолженность по уплате алиментов, есть основания для отступления от принципа равенства долей при разделе имущества супругов и признании за ним права собственности на 3/4 доли квартиры, а за мужем – права собственности на 1/4.

  1. В мире

Глава МИД Италии призвал создать армию Евросоюза

16:40, 7 января 2024
Если европейский блок хочет быть миротворцем в мире – ему нужна армия, - заявил глава МИД Италии Антонио Таяни.
Глава МИД Италии призвал создать армию Евросоюза
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook , Telegram и Google Новости SUD.UA

Глава министерства иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что ЕС необходимо создать собственную объединенную армию, чтобы поддерживать мир в Европе. Об этом он сказал в интервью La Stampa.

Министр также отметил, что более тесное сотрудничество ЕС в сфере обороны является приоритетом для возглавляемой им партии «Вперед, Италия». Если европейский блок хочет быть миротворцем в мире – ему нужна армия, добавляет он.

«В мире с такими мощными игроками, как США, Китай, Индия, россия – с кризисами от Ближнего Востока до Индо-Тихоокеанского региона – итальянские, немецкие, французские или словенские граждане могут быть защищены тем, что уже существует, а именно ЕС», – сказал Таяни.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Мобилизация: какие права следует знать военнообязанным
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобилизация: какие права следует знать военнообязанным
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Максим Лазаренко
    Максим Лазаренко
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Віра Михайленко
    Віра Михайленко
    голова Вищого антикорупційного суду