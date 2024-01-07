Глава МИД Италии призвал создать армию Евросоюза

Если европейский блок хочет быть миротворцем в мире – ему нужна армия, - заявил глава МИД Италии Антонио Таяни.

Глава министерства иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что ЕС необходимо создать собственную объединенную армию, чтобы поддерживать мир в Европе. Об этом он сказал в интервью La Stampa.

Министр также отметил, что более тесное сотрудничество ЕС в сфере обороны является приоритетом для возглавляемой им партии «Вперед, Италия». Если европейский блок хочет быть миротворцем в мире – ему нужна армия, добавляет он.

«В мире с такими мощными игроками, как США, Китай, Индия, россия – с кризисами от Ближнего Востока до Индо-Тихоокеанского региона – итальянские, немецкие, французские или словенские граждане могут быть защищены тем, что уже существует, а именно ЕС», – сказал Таяни.

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