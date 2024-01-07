Глава МИД Швеции заявил, что Европа должна готовиться к долгосрочной конфронтации с рф

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Биллстрем также отметил, что военная и политическая поддержка Украины сохранится.

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Биллстрем заявил, что россия в обозримом будущем останется серьезной угрозой для безопасности не только Швеции, но и Европы, передает Dagens Nyheter.

«Мы должны готовиться к долгосрочной конфронтации, которая продлится до тех пор, пока россия будет нарушать Устав ООН и европейский порядок безопасности», - сказал он.

Военная и политическая поддержка Украины со стороны Швеции сохранится, и приветствует решение ЕС принять Украину в члены, подчеркнул министр.

«Украинские солдаты также сражаются за нашу свободу и ценности», - говорит он.

Ранее глава МИД Италии призвал создать армию Евросоюза.

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