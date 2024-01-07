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В Украине создадут Единый реестр банковских счетов физических и юридических лиц, - проект Плана Ukraine Facility

Проект Плана Правительства Ukraine Facility для получения пакета поддержки от Евросоюза на 50 млрд евро предполагает создание Единого реестра банковских счетов физических и юридических лиц.

Осужденный утверждал, что вопреки условиям соглашения о признании виновности ему не вернули авто, - что решил Верховный Суд

Сторона защиты утверждала, что вопреки условиям соглашения о признании виновности, предусматривавшим возврат обвиняемому автомобиля, который использовался в преступной деятельности, судом была применена к нему специальная конфискация.

Законопроект об автоматическом сборе персональных данных о военнообязанных в единый Реестр готовится к принятию в целом

Верховная Рада в ближайшее время рассмотрит во втором чтении законопроект, по которому персональные данные будут автоматически передаваться в электронном виде Налоговой службой, Минздравом, Минюстом, МВД и другими органами в электронный Реестр призывников, военнообязанных и резервистов и там собираться в единое досье на человека.

Создание нового Админсуда для споров с НАБУ, НАПК и Нацбанком, – конечные сроки документов с МВФ разошлись с Планом Кабмина для получения средств от ЕС

По неизвестным причинам в Плане Ukraine Facility для получения от ЕС 50 млрд евро сроки создания нового Админсуда на целый год расходятся со сроками, указанными в документах, согласованных для Украины МВФ.

Ответственность за ошибочное указание налогоплательщиком неправильного бюджетного счета получателя средств предлагают отменить

Также предлагается отменить ограничения для плательщиков минимального налогового обязательства относительно срока для обращения о проведении сверки данных, который составляет только 30 дней со дня вручения ПУР.

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Водителям напомнили, что должно быть в каждом автомобиле

23:56, 7 января 2024
Полиция рекомендует обязательно иметь в багажнике ряд вещей.
Водителям напомнили, что должно быть в каждом автомобиле
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Патрульная полиция Киева напомнила водителям, что должно быть в каждом автомобиле.

Полиция рекомендует обязательно иметь в багажнике:

- набор нужных ключей для ремонта, несколько отверток, домкрат, запасное колесо, перчатки;

- буксировочный трос;

- насос или автомобильный компрессор;

- герметично закрытую канистру с топливом;

- провода для «прикуривания» на случай полной разрядки аккумулятора;

- фонарик.

«Особое внимание акцентируем на аптечке, проверьте сроки действия лекарства и наличие бинтов и повязок. Не забывайте про огнетушитель и знак аварийной остановки. Они всегда должны быть в вашем автомобиле», – пишут в полиции.

Также там добавляют, если проблемы с автомобилем случились в темное время суток или в непогоду — нужно одевать жилет со световозвращающими элементами, чтобы быть заметными для других участников дорожного движения.

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