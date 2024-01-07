Водителям напомнили, что должно быть в каждом автомобиле

Полиция рекомендует обязательно иметь в багажнике ряд вещей.

Патрульная полиция Киева напомнила водителям, что должно быть в каждом автомобиле.

Полиция рекомендует обязательно иметь в багажнике:

- набор нужных ключей для ремонта, несколько отверток, домкрат, запасное колесо, перчатки;

- буксировочный трос;

- насос или автомобильный компрессор;

- герметично закрытую канистру с топливом;

- провода для «прикуривания» на случай полной разрядки аккумулятора;

- фонарик.

«Особое внимание акцентируем на аптечке, проверьте сроки действия лекарства и наличие бинтов и повязок. Не забывайте про огнетушитель и знак аварийной остановки. Они всегда должны быть в вашем автомобиле», – пишут в полиции.

Также там добавляют, если проблемы с автомобилем случились в темное время суток или в непогоду — нужно одевать жилет со световозвращающими элементами, чтобы быть заметными для других участников дорожного движения.

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