В Украине разрабатывают проект по цифровому рекрутингу в ВСУ – Михаил Федоров

Пилот будет в направлении беспилотников, отметили в Минцифры.

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В Украине разрабатывают проект по цифровому рекрутингу в ВСУ, нацеленный на поиск операторов для роты ударных дронов. Об этом рассказал вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Михаил Федоров, пишет «Укринформ».

«Мы как раз находимся на финале этого проекта. Пилот будет в направлении беспилотников. Мы уже запустили несколько бета-тестировок с бригадами, когда ищем таргетированных пилотов-операторов для роты ударных дронов. И как раз тестируем процесс, насколько там вообще есть обратная связь от желающих вступить в ряды Вооруженных сил и мобилизоваться именно в роту ударных дронов», - сказал Федоров.

Он отметил, что цель проекта – объяснить желающим, кем они могут стать, какой будет зарплата, какие задачи будут выполнять, какой будет учеба и т.д.

«Мы будем подробно объяснять, как именно работать в ротах ударных дронов. Как ты можешь быть там наиболее эффективным», – подчеркнул министр.

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