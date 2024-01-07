В Україні розробляють проєкт з цифрового рекрутингу до ЗСУ – Михайло Федоров

Пілот буде на напрямку безпілотників, зазначили у Мінцифри.

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В Україні розробляють проєкт з цифрового рекрутингу до ЗСУ, який націлений на пошук операторів для роти ударних дронів. Про це розповів віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, пише «Укрінформ».

«Ми якраз знаходимось на фіналі цього проєкту. Пілот буде на напрямку безпілотників. Ми вже запустили кілька бета-тестувань з бригадами, коли шукаємо таргетовано пілотів-операторів для роти ударних дронів. І якраз тестуємо процес, наскільки там взагалі є зворотній зв'язок від охочих вступити до лав Збройних сил і мобілізуватися саме в роту ударних дронів», - сказав Федоров.

Він зазначив, що мета проєкту – пояснити охочим, ким вони можуть стати, якою буде зарплата, які завдання виконуватимуть, яким буде навчання тощо.

«Ми будемо детально пояснювати, як саме працювати в ротах ударних дронів. Як ти можеш бути там найбільш ефективним», - підкреслив міністр.

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