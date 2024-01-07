Водіям нагадали, що повинно бути у кожному автомобілі

Поліція рекомендує обов’язково мати в багажнику низку речей.

Патрульна поліція Києва нагадала водіям, що повинно бути у кожному автомобілі.

Поліція рекомендує обов’язково мати в багажнику:

- набір потрібних ключів для ремонту, декілька викруток, домкрат, запасне колесо, рукавички;

- буксирувальний трос;

- насос або автомобільний компресор;

- герметично закриту каністру з паливом;

- дроти для «прикурювання» на випадок повної розрядки акумулятора;

- ліхтарик.

«Особливу увагу акцентуємо на аптечці, перевірте терміни строку дії ліків та наявність бинтів та пов’язок. Не забувайте про вогнегасник та знак аварійної зупинки. Вони завжди повинні бути у вашому автомобілі», - пишуть у поліції.

Також там додають, якщо проблеми з автівкою трапилися у темну пору доби чи в негоду — треба одягати жилет зі світлоповертальними елементами, щоб бути помітними для інших учасників дорожнього руху.

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