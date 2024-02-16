Google запустить кампанію проти фейків у п’яти країнах ЄС

Йдеться про Бельгію, Францію, Німеччину, Італію та Польщу.

Google готується розпочати у ЄС кампанію проти дезінформації, використовуючи методи "пребанкінгу", що передбачає протидію потенційним фейкам за допомогою попередження перед їх поширенням. Про це повідомляє агентство Reuters.

Починаючи з березня, внутрішній підрозділ Jigsaw, що спеціалізується на протидії загрозам для суспільства, планує запустити серію анімованих рекламних роликів на платформах TikTok та YouTube. Відео буде спрямовано на аудиторію у п'яти країнах Європейського Союзу: Бельгії, Франції, Німеччині, Італії та Польщі.

У червні громадяни ЄС оберуть новий Європейський парламент для прийняття політики та законів у регіоні, і законодавці побоюються, що поширення дезінформації в Інтернеті може вплинути на виборців.

У рекламі будуть використані так звані методи "пребанкінгу", розроблені у партнерстві з дослідниками з Кембриджського та Брістольського університетів, щоб допомогти глядачам виявити маніпулятивний контент ще до того, як вони зіткнуться з ним.

Керівниця відділу досліджень Jigsaw Бет Голдберг, заявила, що "пребанкінг" є єдиною технікою, яка однаково ефективно працює у всьому політичному спектрі. За її словами, інші заходи боротьби з фейками, такі як фактчекінг, лише посилюють поляризацію в суспільстві, оскільки вони застосовуються вже після поширення інформації.

Кампанія триватиме щонайменше місяць і може бути продовжена залежно від охоплення та ефективності.

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