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  1. В мире

Google запустит кампанию против фейков в пяти странах ЕС

22:41, 16 февраля 2024
Речь идет о Бельгии, Франции, Германии, Италии и Польше.
Google запустит кампанию против фейков в пяти странах ЕС
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Google готовится начать в ЕС кампанию по дезинформации, используя методы "пребанкинга", предусматривающую противодействие потенциальным фейкам посредством предупреждения перед их распространением. Об этом сообщает агентство Reuters.

Начиная с марта, внутреннее подразделение Jigsaw, специализирующееся на противодействии угрозам для общества, планирует запустить серию анимированных рекламных роликов на платформах TikTok и YouTube. Видео будет направлено на аудиторию в пяти странах Европейского Союза: Бельгию, Францию, Германию, Италию и Польшу.

В июне граждане ЕС изберут новый Европейский парламент для принятия политики и законов в регионе, и законодатели опасаются, что распространение дезинформации в Интернете может повлиять на избирателей.

В рекламе будут использованы так называемые методы пребанкинга, разработанные в партнерстве с исследователями из Кембриджского и Бристольского университетов, чтобы помочь зрителям выявить манипулятивный контент еще до того, как они столкнутся с ним.

Руководитель отдела исследований Jigsaw Бет Голдберг заявила, что "пребанкинг" является единственной техникой, которая одинаково эффективно работает во всем политическом спектре. По ее словам, другие меры по борьбе с фейками, такие как фактчекинг, лишь усиливают поляризацию в обществе, поскольку они применяются уже после распространения информации.

Кампания продлится минимум месяц и может быть продлена в зависимости от охвата и эффективности.

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