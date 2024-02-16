Google запустит кампанию против фейков в пяти странах ЕС

Речь идет о Бельгии, Франции, Германии, Италии и Польше.

Google готовится начать в ЕС кампанию по дезинформации, используя методы "пребанкинга", предусматривающую противодействие потенциальным фейкам посредством предупреждения перед их распространением. Об этом сообщает агентство Reuters.

Начиная с марта, внутреннее подразделение Jigsaw, специализирующееся на противодействии угрозам для общества, планирует запустить серию анимированных рекламных роликов на платформах TikTok и YouTube. Видео будет направлено на аудиторию в пяти странах Европейского Союза: Бельгию, Францию, Германию, Италию и Польшу.

В июне граждане ЕС изберут новый Европейский парламент для принятия политики и законов в регионе, и законодатели опасаются, что распространение дезинформации в Интернете может повлиять на избирателей.

В рекламе будут использованы так называемые методы пребанкинга, разработанные в партнерстве с исследователями из Кембриджского и Бристольского университетов, чтобы помочь зрителям выявить манипулятивный контент еще до того, как они столкнутся с ним.

Руководитель отдела исследований Jigsaw Бет Голдберг заявила, что "пребанкинг" является единственной техникой, которая одинаково эффективно работает во всем политическом спектре. По ее словам, другие меры по борьбе с фейками, такие как фактчекинг, лишь усиливают поляризацию в обществе, поскольку они применяются уже после распространения информации.

Кампания продлится минимум месяц и может быть продлена в зависимости от охвата и эффективности.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.