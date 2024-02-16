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  1. В Украине

Закон об обращении медицинского каннабиса в Украине будет введен в действие через полгода

16:20, 16 февраля 2024
КМУ, Минздрав, другие министерства и центральные органы исполнительной власти имеют три месяца, чтобы привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с этим Законом.
Закон об обращении медицинского каннабиса в Украине будет введен в действие через полгода
Источник фото: Kimzy Nanney / Unsplash
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Как мы сообщали ранее, Президент Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины о государственном регулировании обращения растений рода конопли (Cannabis)» № 3528-IX.

Он вступает в силу 16 февраля и будет введен в действие через шесть месяцев.

Лекарства на основе медицинского каннабиса разрешены в 56 странах, в том числе в государствах ЕС, Канаде, Великобритании и Соединенных Штатах Америки.

В Министерстве здравоохранения сообщили, что отныне КМУ, Минздрав, другие министерства и центральные органы исполнительной власти имеют три месяца, чтобы привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с этим Законом.

В Минздраве отметили, что активно работают над их разработкой, чтобы на момент введения в действие Закона для всех участников рынка были установлены четкие, прозрачные и понятные правила работы, а лекарственные средства на основе медицинского каннабиса скорее попали к пациентам.

Закон предусматривает, что каждое растение, партия продуктов переработки, единица фасованной продукции, упаковка лекарственного средства на основе каннабиса будет маркироваться уникальным электронным идентификатором. Данные будут вноситься в специально созданную единую электронную систему учета.

Отпуск лекарственных средств на основе медицинского каннабиса будет возможен исключительно по электронному рецепту врача в соответствии с медицинскими показаниями.

Использование растений рода конопли (Cannabis) в других, кроме медицинских и промышленных целей, научной и научно-технической деятельности, остается под запретом.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», 21 декабря Парламент принял законопроект №7457 об использовании в медицине лекарств на основе каннабиса.

По словам народной депутатки Марии Мезенцевой, сегодня более 70% украинцев поддерживают легализацию медицинского каннабиса в лечебных целях, а около шести миллионов пациентов нуждаются в лекарстве на основе медицинского каннабиса.

Перечень болезней и состояний для назначения лекарств утвердит Минздрав.

Каким будет «жизненный цикл» лекарств и как лекарства будут попадать к пациентам также рассказали в Минздраве.

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