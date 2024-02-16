В Житомирской области частное общество незаконно арендовало более 166 гектаров земли

В Житомирской области прокуратура доказала в судебном порядке, что аренда 166 гектаров земли на сумму 66 миллионов гривен частным обществом была незаконной. В настоящее время пользователя сельхозугодий обязаны вернуть их в распоряжение государства, сообщает областная прокуратура.
Установлено, что в 2015 году местный фермер получил в аренду пять участков на территории сельского совета Туровецкого Житомирского района. Они предоставлялись аграрию по льготным условиям для создания нового фермерского хозяйства.
Однако прокуроры выяснили, что арендатор получил землю вне конкурса. А вместо фермерства передал ее в субаренду другому обществу.
Прокуратура отреагировала на нарушение законодательства и обратилась в суд с иском. Суд первой инстанции в его удовлетворении отказал.
По апелляционной жалобе прокуроров исковые требования признаны обоснованными.
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