Укрзализныця предупредила о задержках и пересадках для пассажиров поездов в и из Перемышля

Из-за повреждения сети в Польше изменен график поездов.

Источник фото: ukrinform

В связи с повреждением контактной сети в Польше, пассажирские поезда из Украины в и из Перемышля могут сталкиваться с задержками и изменениями в расписании, сообщили в "Укрзализныце".

В частности, поезд №73 маршрута Харьков - Перемышль будет прибывать до станции Медика, где пассажиры будут пересажены на автобусы, организованные польской стороной, для дальнейшей поездки в Перемышль. В обратном направлении, из Перемышля в Харьков, пассажиров поезда №74 также будут доставлять до станции Медыка автобусами для пересадки в их вагоны. Посадка в автобусы будет осуществляться по билетам на поезд.

Повреждение сети также может повлиять на график движения других поездов в и из Перемышля, которые будут курсировать до конца суток. Представители "Укрзализныци" извиняются за возможные неудобства и отмечают, что польские коллеги уже работают над ремонтом и предусматривают восстановление сети и нормализацию движения поездов до конца текущего дня.

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