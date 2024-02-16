Избран глава Лычаковского райсуда Львова

Председателем суда избрали судью Сергея Гирича.

В пятницу, 16 февраля, в Лычаковском районном суде Львова состоялось собрание судей, во время которого был избран председатель суда. Об этом сообщил официальный сайт суда.

Председателем суда сроком на три года избрали судью Гирича Сергея Васильевича.

В суде добавляют, что поскольку судей в суде не превышает десяти, то заместитель председателя суда не избирался, при этом административные полномочия председателя суда, в случае его отсутствия, в соответствии с частью 3 статьи 24 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» будет осуществлять судья Лычаковского районного суда Львова, который имеет больший стаж работы в должности судьи.

Ранее мы писали, что избрали председателя и заместителя председателя Ровенского окружного административного суда.

Также избран председатель Перемышлянского районного суда Львовской области.

Кроме того, избран председатель Ивановского районного суда Одесской области.

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