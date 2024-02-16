В Одесской области в больнице умерли роженица и нерожденный ребенок: подробности

Роды были преждевременными, ребенку было всего 30 недель.

В Одесской области в больнице умерли 41-летняя женщина и ее нерожденный ребенок, сообщает местное издание Думская.

Это случилось во время проведения кесарева сечения.

Отмечается, что роды были преждевременными, ребенку было всего 30 недель.

Как стало известно изданию, скорая доставила в больницу 41-летнюю женщину, которая находилась на пятом месяце беременности, ранним утром 15 февраля.

У нее была высокая температура, слабость, ломота — очевидно, какая-то респираторная вирусная инфекция, которая вызвала двустороннее воспаление легких. Через некоторое время состояние роженицы ухудшилось. Сатурация упала до 80, появилась одышка.

Пациентку перевели в реанимацию, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. В этот момент начались судороги. Кроме того, медики зафиксировали падение пульса у плода. Было решено срочно сделать кесарево сечение, что и сделали. К сожалению, после этого сердце женщины остановилось. Ребенок умер еще раньше.

Предварительная причина смерти беременной – обширная тромбоэмболия легочной артерии. Назначено расследование.

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