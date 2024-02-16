В Одеській області у лікарні померли породілля та ненароджена дитина: подробиці

Пологи були передчасними, дитині було лише 30 тижнів.

В Одеській області у лікарні померли 41-річна жінка та її ненароджена дитина, повідомляє місцеве видання Думська.

Це сталася під час проведення кесаревого розтину. Пологи були передчасними, дитині було лише 30 тижнів.

Як стало відомо виданню, швидка доправила до лікарні 41-річну жінку, яка перебувала на п'ятому місяці вагітності, рано вранці 15 лютого.

В неї була висока температура, слабкість, ломота — вочевидь, якась респіраторна вірусна інфекція, що спричинила двостороннє запалення легенів. Через деякий час стан породіллі погіршився. Сатурація впала до 80, з'явилася задишка.

Пацієнтку перевели в реанімацію, підключили до апарату штучної вентиляції легень. У цей момент почалися судоми. Крім того, медики зафіксували падіння пульсу в плода. Було вирішено терміново зробити кесарів розтин, що і зробили. На жаль, після цього серце жінки зупинилося. Дитина померла ще раніше.

Попередня причина смерті вагітної — обширна тромбоемболія легеневої артерії. Призначено розслідування.

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