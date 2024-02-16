Обрано голову Личаківського райсуду Львова

Головою суду обрали суддю Сергія Гирича.

У п’ятницю, 16 лютого, у Личаківському районному суді Львова відбулися збори суддів, під час яких було обрано голову суду. Про це повідомив офіційний сайт суду.

Головою суду строком на три роки обрали суддю Гирича Сергія Васильовича

У суді додають, що оскільки кількість суддів в суді не перевищує десяти, то заступник голови суду не обирався, при цьому адміністративні повноваження голови суду, у разі його відсутності, у відповідності до частини 3 статті 24 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» здійснюватиме суддя Личаківського районного суду м. Львова, який має більший стаж роботи на посаді судді.

Раніше ми писали, що обрали голову та заступника голови Рівненського окружного адміністративного суду.

Також обрано голову Перемишлянського районного суду Львівської області.

Крім того, обрано голову Іванівського районного суду Одеської області.

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