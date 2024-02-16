Укрзалізниця попередила про затримки та пересадки для пасажирів поїздів до та з Перемишля

Через пошкодження мережі в Польщі змінено графік поїздів.

Джерело фото: ukrinform

У зв'язку з ушкодженням контактної мережі у Польщі, пасажирські поїзди з України до та з Перемишля можуть стикатися з затримками та змінами в розкладі, повідомили в «Укрзалізниці».

Зокрема, поїзд №73 маршруту Харків - Перемишль буде прибувати до станції Медика, де пасажирів буде пересаджено на автобуси, організовані польською стороною, для подальшої поїздки до Перемишля. У зворотному напрямку, з Перемишля до Харкова, пасажирів поїзда №74 також доставлятимуть до станції Медика автобусами для пересадки до їхніх вагонів. Посадка в автобуси буде здійснюватись за квитками на поїзд.

Пошкодження мережі також може вплинути на графік руху інших поїздів до та з Перемишля, які курсуватимуть до кінця доби. Представники "Укрзалізниці" вибачаються за можливі незручності та зазначають, що польські колеги вже працюють над ремонтом і передбачають відновлення мережі та нормалізацію руху поїздів до кінця поточного дня.

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