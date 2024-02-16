На Житомирщині приватне товариство незаконно орендувало понад 166 гектарів землі

Прокуратура довела незаконність передачі в оренду сільгоспземель вартістю 66 млн грн.

На Житомирщині прокуратура довела у судовому порядку, що оренда 166 гектарів землі на суму 66 мільйонів гривень приватним товариством була незаконною. Наразі користувача сільгоспугідь зобов’язано повернути їх у розпорядження держави, повідомляє обласна прокуратура.

Встановлено, що у 2015 році місцевий фермер отримав в оренду п’ять ділянок на території Туровецької сільської ради Житомирського району. Вони надавалися аграрію за пільговими умовами для створення нового фермерського господарства.

Однак прокурори з’ясували, що орендар отримав землю поза конкурсом. А замість фермерства передав її в суборенду іншому товариству.

Прокуратура відреагувала на порушення законодавства та звернулася до суду з позовом. Суд першої інстанції у його задоволенні відмовив.

Наразі за апеляційною скаргою прокурорів позовні вимоги визнано обґрунтованими.

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