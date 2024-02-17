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Гамбург запускає платіжні картки для біженців

07:57, 17 лютого 2024
У Гамбурзі запрацювали спеціальні картки для мігрантів.
Гамбург запускає платіжні картки для біженців
Джерело фото: glavcom
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Гамбург став першим містом у Німеччині, яке впровадило систему платіжних карток для осіб, що шукають притулок. Згідно з повідомленням міського управління соціального забезпечення, це перший крок у пілотному проекті загальнонаціонального масштабу. Про це повідомляє DW.

Від четверга новоприбулі біженці в Гамбурзі, які мають право на соціальні виплати, отримають спеціальні передплачені картки Visa, названі "SocialCard". Це дозволить їм отримувати соціальні виплати без візитів до органів державної влади або банкоматів.

Кожен дорослий щомісяця отримуватиме 185 євро (приблизно 199 доларів США) на картку, яку можна використовувати для покупок та повсякденних витрат. Пільги на дітей також будуть автоматично нараховуватися на картку батьків.

Ця ініціатива почалася у листопаді минулого року, коли уряд Німеччини вирішив впровадити платіжні картки для мігрантів. У січні 14 з 16 федеральних земель, включно з Гамбургом, домовилися про спільний формат запровадження такої карти. Інші дві землі, Баварія та Мекленбург-Передня Померанія, також мають намір запровадити картку для мігрантів, але за своїми власними стандартами.

"SocialCard" можна використовувати в усіх магазинах і сервісах, які приймають платіжні картки, а також через мобільний додаток. Однак її неможливо використовувати за межами країни або в інтернет-магазинах.

Хоча подібні проекти вже реалізовані на муніципальному рівні в деяких регіонах Німеччини, загальнонаціональне впровадження "SocialCard" очікується лише влітку, за словами сенату Гамбурга.

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