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Гамбург запускает платежные карты для беженцев

07:57, 17 февраля 2024
В Гамбурге заработали специальные карточки для мигрантов.
Гамбург запускает платежные карты для беженцев
Источник фото: glavcom
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Гамбург стал первым городом в Германии, который внедрил систему платежных карт для лиц, ищущих убежище. Согласно сообщению городского управления социального обеспечения, это первый шаг в пилотном проекте общенационального масштаба. Об этом сообщает DW.

С четверга новоприбывшие беженцы в Гамбурге, которые имеют право на социальные выплаты, получат специальные предоплаченные карты Visa, названные "SocialCard". Это позволит им получать социальные выплаты без визитов в органы государственной власти или банкоматы.

Каждый взрослый ежемесячно будет получать 185 евро (примерно 199 долларов США) на карту, которую можно использовать для покупок и повседневных расходов. Льготы на детей также будут автоматически начисляться на карточку родителей.

Эта инициатива началась в ноябре прошлого года, когда правительство Германии решило внедрить платежные карты для мигрантов. В январе 14 из 16 федеральных земель, включая Гамбург, договорились о совместном формате введения такой карты. Другие две земли, Бавария и Мекленбург-Передняя Померания, также намерены ввести карту для мигрантов, но по своим собственным стандартам.

"SocialCard" можно использовать во всех магазинах и сервисах, которые принимают платежные карты, а также через мобильное приложение. Однако ее невозможно использовать за пределами страны или в интернет-магазинах.

Хотя подобные проекты уже реализованы на муниципальном уровне в некоторых регионах Германии, общенациональное внедрение "SocialCard" ожидается лишь летом, по словам сената Гамбурга.

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