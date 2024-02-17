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  1. В Україні

У Києві судитимуть чоловіка, який систематично знущався над дружиною

07:38, 17 лютого 2024
Зловмисник протягом тривалого часу здійснював психологічне насильство відносно жінки.
У Києві судитимуть чоловіка, який систематично знущався над дружиною
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У Києві перед судом постане чоловік, який систематично здійснював психологічне насильство відносно жінки. Про це повідомила пресслужба столичної поліції.

Правоохоронці зазначають, що протягом декількох місяців надходили повідомлення від місцевої мешканки зі скаргами на жорстоку та агресивну поведінку її чоловіка відносно неї.

За словами слідчого Шевченківського управління поліції Альберта Сардаряна, поліцейські належним чином реагували на кожне звернення місцевої мешканки та складали на порушника протоколи за вчинення домашнього насильства.

Також були винесли термінові заборонні приписи, які передбачали заборону в будь-який спосіб контактувати з потерпілою, але чоловік продовжував вчиняти протиправні дії.

Поліцейські повідомили кривднику про підозру за вчинення домашнього насильства.  Досудове розслідування завершено, а обвинувальний акт направили до суду.

Зловмиснику загрожує покарання від ста п’ятдесяти до двохсот сорока годин громадських робіт, арешт на строк до шести місяців, до п’яти років обмеження волі або до двох років позбавлення волі.

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