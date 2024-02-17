В Одесі чоловік за тисячу гривень продавав в парку гранату із запалом

Щонайменше три роки позбавлення волі загрожує 30-річному одеситу, який продав небезпечний боєприпас.

Джерело фото: od.npu.gov.ua

Під час спецоперації в Одеському районі, правоохоронці відділення поліції № 1 затримали правопорушника, який намагався продати гранату із запалом за тисячу гривень.

Зловмисника виявили разом із вибухотехніками, які вилучили бойовий предмет та запал для подальшого дослідження. Встановлено, що злочинець раніше вже відбував покарання за інші злочини.

За наявності достатніх доказів, йому повідомили про підозру у незаконному обігу бойових припасів, що передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Нині підозрюваного тримають у ізоляторі тимчасового тримання, і вирішують питання щодо застосування запобіжного заходу.

Поліція також розпочала розслідування, щоб встановити походження гранати.

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