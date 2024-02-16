Влада перегляне систему соцвиплат в умовах дефіциту бюджету – Дмитро Наталуха

На його думку потрібна більш збалансована система, яка враховує нові реалії, а не реалії 80–90-х років.

Джерело фото: Кирило Чуботін / Укрінформ

Система соціальної допомоги в Україні є частиною «радянського спадку» і, на думку народного депутата від «Слуги народу», голови Комітету ВРУ з питань економічного розвитку Дмитра Наталухи, в умовах і дефіциту бюджету, і зниження допомоги це, напевно, треба переглянути.

Про це він сказав у інтерв'ю «Укрінформу».

«Я вважаю, якісь соціальні послуги держава має продоевжувати надавати, але обсяг їх, я з вами погоджуюся, напевно має бути скорочний. І, мені здається, в умовах і дефіциту бюджету, і зниження допомоги ми, напевно, будемо переглядати це. Тобто має бути створена інша, більш збалансована система, яка враховує нові реалії, а не реалії 80–90-х років», - заявив він.

Водночас він зазначив, що зменшення соціальних гарантій суперечить Конституції і може викликати несприйняття громадян.

«Це радянський спадок. Він закарбувався у Конституції, на жаль, де чорним по білому написано, що Україна – це соціальна держава, і купа соціальних гарантій. Перше, що нам розкажуть з вами, – що ми діємо неконституційно, забираючи соціальні права громадян», - пояснив Наталуха.

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