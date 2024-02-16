В 2024 році створять аналог Дії для держслужбовців і посилять НАБУ, — Денис Шмигаль про План дій Уряду

Також він повідомив, що антикорупційна стратегія — це не просто боротися з корупцією, а ліквідувати можливості для її існування.

Джерело фото: КМУ

Цифровізація залишається ключовою наскрізною реформою для всіх сфер. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, коментуючи схвалений Кабміном 16 лютого План дій Уряду на 2024 рік.

«Змінюємо наші інституції. Сучасна система управління людськими ресурсами в державних органах (HRMIS) має запрацювати у 65% міністерств та відомств.

Також на цей рік заплановано створення свого роду аналогу «Дії» для держслужбовців. Це прискорить роботу і підвищить її якість та прозорість», - зазначив він.

«Ми також продовжуємо розбудову антикорупційної інфраструктури. Зокрема, плануємо посилювати інституційну незалежність НАБУ.

Продовжимо реформу корпоратизації. У межах «малої приватизації» плануємо продаж щонайменше 300 об’єктів. Також плануємо відновити «велику приватизацію».

Наша антикорупційна стратегія — це не просто боротися з корупцією, а ліквідувати можливості для її існування», - підкреслив Денис Шмигаль.

Нагадаємо, на початку грудня «Судово-юридична газета» повідомляла, що Уряд дав старт Дії для держслужбовців. Тепер у Дії для чиновників будуть Електронне посвідчення, можливість брати участь в опитуваннях та безпека. Про це розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка дає змогу запустити сервіс Дія.Офіс для посадовців. Наша мета — через цифровізацію підвищити ефективність роботи держслужби.

Працівники держустанов зможуть у Дії:

— мати електронне посвідчення держслужбовця;

— проводити опитування та користуватися сервісами, які підвищать ефективність комунікації;

— авторизуватися на корпоративних ресурсах за допомогою Дія.Підпису — це підвищить безпеку доступу до важливих документів чи файлів», - зазначив Федоров.

Крім того, через Дія.Офіс можна буде переглянути інформацію про структуру держорганів та відповідальних за напрями. Це, за словами міністра, збільшить прозорість їхньої роботи.

У майбутньому в Дія.Офіс буде інформація по цілях кожного міністерства та Уряду загалом.

«Також у планах запустити на основі застосунку сервіс, де буде оцінка ефективності та КРІ для кожного держслужбовця — так суспільство зможе оцінити й ефективність його роботи, і актуальність цілей», - підкреслив Федоров.

Йдеться про затверджений 1 грудня 2023 року Порядок використання функціональних можливостей Єдиного державного вебпорталу електронних послуг для задоволення потреб в автоматизації та цифровізації процесів, повʼязаних із виконанням посадових обовʼязків, та обміну інформацією між посадовими особами та працівниками державних органів, що визначає механізм використання функціональних можливостей Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (Порталу Дія), зокрема, мобільного додатку Порталу Дія, для задоволення потреб щодо автоматизації та цифровізації процесів, повʼязаних із виконанням посадових обовʼязків та обміну інформацією між працівниками органів виконавчої влади та Секретаріату КМУ (Дія. Офіс).

Також затверджено Порядок формування та перевірки електронних службових посвідчень посадових осіб та працівників органів виконавчої влади і Секретаріату Кабінету Міністрів України та їх електронних копій.

Внесено зміни до Положення про Єдиний державний вебпортал електронних послуг та Положення про інформаційну систему управління людськими ресурсами в державних органах в частині забезпечення належної технічної реалізації положень вищезазначених порядків.

Автор: Наталя Мамченко

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