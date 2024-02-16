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В 2024 году создадут аналог Дії для госслужащих и усилят НАБУ, – Денис Шмигаль о Плане действий Правительства

Также он сообщил, что антикоррупционная стратегия – это не просто бороться с коррупцией, а ликвидировать возможности для ее существования.

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В 2024 году создадут аналог Дії для госслужащих и усилят НАБУ, – Денис Шмигаль о Плане действий Правительства

17:59, 16 февраля 2024
Также он сообщил, что антикоррупционная стратегия – это не просто бороться с коррупцией, а ликвидировать возможности для ее существования.
В 2024 году создадут аналог Дії для госслужащих и усилят НАБУ, – Денис Шмигаль о Плане действий Правительства
Источник фото6 КМУ
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Цифровизация остается ключевой сквозной реформой для всех сфер. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, комментируя одобренный Кабмином 16 февраля План действий правительства на 2024 год.

«Меняем наши институты. Современная система управления человеческими ресурсами в государственных органах (HRMIS) должна заработать в 65% министерств и ведомств.

Также на этот год запланировано создание своего рода аналога Дії для госслужащих. Это ускорит работу и повысит ее качество и прозрачность», – отметил он.

«Мы также продолжаем развитие антикоррупционной инфраструктуры. В частности, планируем усиливать институционную независимость НАБУ.

Продолжим реформу корпоратизации. В рамках «малой приватизации» планируем продажу не менее 300 объектов. Также планируем возобновить «большую приватизацию».

Наша антикоррупционная стратегия – это не просто бороться с коррупцией, а ликвидировать возможности для ее существования», - подчеркнул Денис Шмыгаль.

Напомним, в начале декабря «Судебно-юридическая газета» сообщала, что Правительство дало старт Дії для госслужащих. Теперь в Дії для чиновников будут Электронное удостоверение, возможность участвовать в опросах и безопасность. Об этом рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

«Кабинет Министров принял постановление, позволяющее запустить сервис Дія. Офис для должностных лиц. Наша цель – через цифровизацию повысить эффективность работы госслужбы.

Сотрудники госучреждений смогут в Дії:

- иметь электронное удостоверение госслужащего;

- проводить опрос и пользоваться сервисами, которые повысят эффективность коммуникации;

- авторизироваться на корпоративных ресурсах с помощью Дії. Подписи - это повысит безопасность доступа к важным документам или файлам», - отметил Федоров.

Кроме того, через Дія Офис можно будет просмотреть информацию о структуре госорганов и ответственных за направления. Это, по словам министра, увеличит прозрачность их работы.

В будущем у Дія. Офис будет информация по целям каждого министерства и Правительства в целом.

«Также в планах запустить на основе приложения сервис, где будет оценка эффективности и КРІ для каждого госслужащего - так общество сможет оценить и эффективность его работы, и актуальность целей», - подчеркнул Федоров.

Речь идет об утвержденном 1 декабря 2023 г. Порядке использования функциональных возможностей Единого государственного веб-портала электронных услуг для удовлетворения потребностей в автоматизации и цифровизации процессов, связанных с исполнением должностных обязанностей, и обмена информацией между должностными лицами и работниками государственных органов, определяющей механизм использования функциональных возможностей Единого государственного веб-портала электронных услуг (Портала Дія), в частности, мобильного приложения Портала Дія, для удовлетворения потребностей автоматизации и цифровизации процессов, связанных с выполнением должностных обязанностей и обмена информацией между работниками органов исполнительной власти и Секретариата КМУ (Дія.Офис).

Также утвержден порядок формирования и проверки электронных служебных удостоверений должностных лиц и работников органов исполнительной власти и Секретариата Кабинета Министров Украины и их электронных копий. Внесены изменения в Положение о Едином государственном веб-портале электронных услуг и Положение об информационной системе управления человеческими ресурсами в государственных органах в части обеспечения надлежащей технической реализации положений вышеуказанных порядков.

Автор: Наталя Мамченко 

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