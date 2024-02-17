Служба занятости оказывает финансовую поддержку работодателям: подробности

Почти 900 работодателей города Киева воспользовались уникальной возможностью получить компенсации на общую сумму более 42 миллионов гривен за трудоустройство работников и уплату единого взноса. Программы компенсаций стали действенным инструментом поддержки бизнеса и сохранения рабочих мест в условиях экономических вызовов и технологических изменений.
Работодатели имели возможность воспользоваться различными видами компенсаций, которые были предложены городским центром занятости. Среди них:
- Компенсации за трудоустройство отдельных категорий безработных, которые составляли 50% от фактических расходов на оплату труда.
- Компенсации за трудоустройство внутренне перемещенных лиц в период действия военного положения.
- Компенсации за обустройство рабочего места для трудоустроенного человека с инвалидностью.
- Компенсации за трудоустройство на новые рабочие места.
Эти программы направлены на стабилизацию бизнеса, повышение объемов производства и поддержку работников. Киевский городской центр занятости выступает надежным партнером для работодателей в решении актуальных задач. Он предлагает различные возможности компенсационных программ для поддержки и развития бизнеса в городе.
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