Служба занятости оказывает финансовую поддержку работодателям: подробности

Почти 900 работодателей в Киеве получили компенсации на 42 миллиона гривен.

Почти 900 работодателей города Киева воспользовались уникальной возможностью получить компенсации на общую сумму более 42 миллионов гривен за трудоустройство работников и уплату единого взноса. Программы компенсаций стали действенным инструментом поддержки бизнеса и сохранения рабочих мест в условиях экономических вызовов и технологических изменений.

Работодатели имели возможность воспользоваться различными видами компенсаций, которые были предложены городским центром занятости. Среди них:

- Компенсации за трудоустройство отдельных категорий безработных, которые составляли 50% от фактических расходов на оплату труда.

- Компенсации за трудоустройство внутренне перемещенных лиц в период действия военного положения.

- Компенсации за обустройство рабочего места для трудоустроенного человека с инвалидностью.

- Компенсации за трудоустройство на новые рабочие места.

Эти программы направлены на стабилизацию бизнеса, повышение объемов производства и поддержку работников. Киевский городской центр занятости выступает надежным партнером для работодателей в решении актуальных задач. Он предлагает различные возможности компенсационных программ для поддержки и развития бизнеса в городе.

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