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Не прошло и полгода: Высший совет правосудия решил заняться разработкой Единых показателей оценки добропорядочности судьи и кандидата в судьи

Уже в марте должна начаться проверка документов кандидатов в апелляционные суды и прием документов от претендентов в ВАКС, но Высший совет правосудия не спешит с разработкой Единых показателей оценки добропорядочности судьи и кандидата в судьи.

В 2024 году создадут аналог Дії для госслужащих и усилят НАБУ, – Денис Шмигаль о Плане действий Правительства

Также он сообщил, что антикоррупционная стратегия – это не просто бороться с коррупцией, а ликвидировать возможности для ее существования.

Замруководителя аппарата НАПК Александр Стародубцев во время конкурса на голову объяснил, как получил средства за тренинг для депутатов в Трускавце

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Из законопроекта о мобилизации могут изъять нормы о лишении аспирантов отсрочки и предоставить отсрочку педагогам вузов, имеющих научную степень – правки Комитета

Комитет ВР по вопросам образования рекомендует убрать из законопроекта о мобилизации нормы по лишению права аспирантов, получающих уровень образования за средства физических или юридических лиц, на отсрочку от призыва.

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  1. В Украине

Служба занятости оказывает финансовую поддержку работодателям: подробности

07:00, 17 февраля 2024
Почти 900 работодателей в Киеве получили компенсации на 42 миллиона гривен.
Служба занятости оказывает финансовую поддержку работодателям: подробности
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Почти 900 работодателей города Киева воспользовались уникальной возможностью получить компенсации на общую сумму более 42 миллионов гривен за трудоустройство работников и уплату единого взноса. Программы компенсаций стали действенным инструментом поддержки бизнеса и сохранения рабочих мест в условиях экономических вызовов и технологических изменений.

Работодатели имели возможность воспользоваться различными видами компенсаций, которые были предложены городским центром занятости. Среди них:

- Компенсации за трудоустройство отдельных категорий безработных, которые составляли 50% от фактических расходов на оплату труда.

- Компенсации за трудоустройство внутренне перемещенных лиц в период действия военного положения.

- Компенсации за обустройство рабочего места для трудоустроенного человека с инвалидностью.

- Компенсации за трудоустройство на новые рабочие места.

Эти программы направлены на стабилизацию бизнеса, повышение объемов производства и поддержку работников. Киевский городской центр занятости выступает надежным партнером для работодателей в решении актуальных задач. Он предлагает различные возможности компенсационных программ для поддержки и развития бизнеса в городе.

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